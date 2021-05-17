Підтримувати відставку Степанова та інших міністрів чи ні монобільшість визначалася сьогодні на засіданні фракції. Що вирішили "Слуги народу" - дізнаємося від Ігоря Левенка. Він на прямому зв'язку зі студією. Отже, що вдалося дізнатися, Ігоре?

- Вітаю студія. Засідання депутатської фракції "Слуга народу" розпочалося. Відомо, що в ньому бере участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фракція розглядатиме можливих кандидатів на заміну двох міністрів, повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Кандидатури, які що їх замінять, власне й розглядатимуть депутати від монобільшості. На посаду міністра економіки у політичних колах обговорюють кандидатуру голови Державної податкової служби Олексія Любченка. Замість Владислава Криклія крісло міністра інфраструктури може зайняти керівник Укравтодору Олександр Кубраков.

Окремим питанням розглядатимуть звільнення Міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Пані Кравчук повідомила, що керівництво фракції підтримує звільнення Степанова через провали кампанії вакцинації і пропонуватиме кандидатуру Віктора Ляшка - головного санітарного лікаря на очільника МОЗу. Результати засідання фракції ми дізнаємося вже після закінчення.