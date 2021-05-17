Навколо можливої відставки міністра охорони здоров'я Степанова у медичних колах розпалилися справжні пристрасті. Одні кажуть - він має піти негайно. Інші відповідають - міняти капітана під час шторму - це самогубство. Мої колеги поговорили з представниками обох сторін.

Яка ж подальша доля міністра охорони здоров'я України Максима Степанова? Саме це було головним питанням сьогодні.

Чому з'явилася постанова про звільнення - пояснив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Основна причина подання, звичайно, це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично, постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації. Темпи ми всі бачимо. Що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера.

А вранці біля парламенту збиралися волонтери. Провели акцію "Степанов має піти". Сотні лампадок і число - 47 тисяч.

Дмитро Шерембей, співорганізатор акції, голова Благодійного фонду "100% життя":

470 свечей - это всего лишь 1%, 1% от того объема людей, которые официально умерли за вообще историю ковида в Украине. По причине отсутствия тестирования, либо кислородного оборудования, либо про причине отсутствия вакцины. Нам надо чтобы этот человек ответил за каждый подписанный документ и всей его деятельности была дана оценка.

Водночас члени медичної ради при МОЗі висловились категорично проти відставки Степанова. Із проханням навіть, звернулись до президента. Головний аргумент на підтримку міністра - він зробив все, щоб не допустити людських жертв і економічних втрат під час пандемії.

Олександр Волосовець, член-кореспондент Національної академії медичних наук України:

Фактично без допомоги інших гілок влади. У тому числі і від парламенту який у бюджеті урізав необхідні для вакцини суму витрат з 15 до 4 мільярдів, він зміг домовитись про мільйонні контракти про постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м'якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами.

Ольга Голубовська, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:

И спекулировать на этом, что Степанов не сделал какую-то, в каждом регионе, в условиях децентрализации, не провел кислород в какие-то лечебные учреждения, кстати, которые должны были пойти под откос, потому что наши инфекционные стационары вообще не могут существовать по принципу гроші ідуть за пацієнтом, это полный нонсенс. Ни единый наш стационар бы ни выжил.

Подання прем'єра про звільнення Степанова розглянуть вже завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради.