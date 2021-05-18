В Украине обновили зоны карантина [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.
При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.
В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".
Шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога:
- Киев,
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Полтавская области.
Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн. Также мы писали о том, что Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Отметим, что сейчас почти все регионы находятся в "желтой" зоне
Туристичному сезону бути - країни одна за одною відкривають кордони для мандрівників
Николаевскую область вновь вернули в "оранжевую" зону карантина
В понедельник, 10 мая, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты
По состоянию на понедельник, 10 мая, Николаевская область переведена в "оранжевую" зону карантина