Во вторник, 18 мая, Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина. При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

При этом в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.

В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".

Шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога:

Киев,

Винницкая,

Закарпатская,

Киевская,

Николаевская,

Полтавская области.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн. Также мы писали о том, что Украина опустилась на 31 место по распространению коронавируса в мировом рейтинге.

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