Кадрові зміни: Парламент відправив очільника МОЗ Максима Степанова у відставку [ Редактировать ]
Щойно стало відомо - парламент таки відправив очільника МОЗ Максима Степанова у відставку. За - 299 голосів. Очікують, що заміну звільненим міністрам депутати обиратимуть цього четверга.
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