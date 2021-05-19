МЗС проведе евакуацію українців з сектора Гази [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України чекає настання режиму тиші, щоби почати евакуацію українців з території сектора Гази. Покинути регіон через бойові дії зголосилися 120 наших співвітчизників. Авіасполучення з Ізраїлем припинене, тож у МЗС розглядають варіант евакуації через Єгипет. Для цього планують залучити міжнародні організації.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Українська сторона звернулася до міжнародних організацій із міжнародним досвідом, зокрема, до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням забезпечення організованого виїзду наших громадян із Сектора Гази. Відповідно ми також відпрацьовуємо повернення громадян через територію Єгипту. Наші дипломати вже звернулися до єгипетської влади надати відповідні дозволи.
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