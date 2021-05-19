Війна на Близькому Сході: яка ситуація в Ізраїлі?

Ізраїль та арабський світ знову балансують на межі війни. В Ізраїлі, по всій країні не стихають сирени, які повідомляють про ракетні обстріли із сектора Газа, а в п'ятницю - ще й з території Сирії