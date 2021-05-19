Блинкен и Лавров проведут первую встречу: о чем будут говорить [ Редактировать ]
В среду, 19 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал:
Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.
По данным МИД России, встреча Лаврова и Блинкена организована для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".
Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что главная задача визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена – показать России, что она не может безнаказанно осуществлять агрессивные действия против Украины. Также Кравчук рассказал о новой агрессии со стороны России
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