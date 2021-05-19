Последние звонки в большинстве школ Украины пройдут в пятницу, 28 мая 2021 года. Однако из-за карантина и длинных каникул школы могут сместить даты окончания учебного года и решить самостоятельно, в какой форме проводить последний звонок.

Ряд регионов уже определился с датой окончания учебного года, пишет svoboda.ua.

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Киев

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что учебный год в Киеве закончится в мае. Это связано с тем, что во время локдауна занятия в школах не прерывались, а проходили дистанционно. Ранее сообщалось, что Департамент образования и науки Киева рекомендовал директорам школ провести последний звонок 26 мая.

Харьков

В Харьковской ОГА сообщили, что учебный год школы будут завершать в очном режиме, но с карантинными ограничениями. Учебный год в школах Харьковской области закончится централизованно 4 июня.

Львов

Учебный год у школьников Львова и области завершится по-разному. Так, одни школы на летние каникулы пойдут 28 мая, некоторые - 4, 10 или 14 июня. Кроме того, традиционных "линеек" в школах не будет. Все первоклассники будут учиться до 28 мая.

Хмельницкий

Департамент образования и науки Хмельницкого рекомендовал школам города завершить обучение 11 июня. Для начальных классов в этот период с 31 мая по 11 июня можно организовать учебный процесс с помощью экскурсий, учебно-познавательной практики или других форм работы.

Для учеников 5 - 10 классов, которые весь апрель учились дистанционно, будет еще месяц для того, чтобы в классно-урочной системе закрепить знания, которые они получили во время дистанционного обучения.

Черновцы

В Черновцах последний звонок в школах должен пройти в субботу, 29 мая, говорится в приказе местного образовательного управления. Это связано с тем, что рабочий день с пятницы, 28 мая, переносится на субботу, 29 мая, поскольку 28 мая в школах будет проходить ВНО по математике.

Тернополь

В Тернополе учебный год закончится 8 июня, в этот же день городское управление образования рекомендовало школам провести последние звонки. В этом году не будет проводиться традиционное общегородское шествие выпускников. Выпускные и традиционные вручения аттестатов запланированы на 2 июля.

Черкассы

В Черкасских школах решили продолжить обучение летом, потому что не успели вычитать учебную программу до конца мая. Последний звонок запланирован на 8 июня.

Запорожье

В Запорожье последний учебный день будет 28 мая, а последний звонок пройдет 31 мая.

Полтава

В Полтаве последний звонок прозвенит 9 июня, он пройдет только для выпускников 11 классов, сообщил Полтавский городской совет. Так, последний звонок рекомендуется проводить во дворе учебных заведений, а в случае неблагоприятных погодных условий - в актовом зале при условии заполнения 50% мест.

Уже 11 июня выпускникам 9 классов должны вручить свидетельства о получении базового среднего образования. А 1 июля выпускникам 11 классов вручат аттестаты.

Днепр

Последний звонок в школах Днепра прозвучит 27 мая. В этот день завершится учебный год 2020-2021. Сначала хотели организовать праздник 28 мая, однако в этот день проводят ВНО по математике.

Чернигов

В Чернигове учебный год закончится 4 июня. Ученики 9 классов получат аттестаты 9 июня, а выпускники 11 классов - 30 июня и 1 июля.

Ранее мы писали о том, что в четырех областных центрах школьники продолжат учиться летом.

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