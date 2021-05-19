За минувшие сутки, 18 мая, в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что 10 072 прививок были сделаны второй дозой. С начала кампании всего сделано 994 872 прививки.

Также сообщается, сколько людей и какой вакциной прививали накануне:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

Первую дозу получили - 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 37 526 человек:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 484 439;

вакциной CoronaVac – 83 108;

вакциной Comirnaty – Pfizer / BioNTech) - 56 861;

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.

Ранее сообщалось, что поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается после 7 июня. Также мы писали о том, что в Испании заявили о безопасности вакцины Pfizer после AstraZeneca.

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