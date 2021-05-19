В среду, 19 мая, днем в Беларуси рядом с жилыми домами разбился военно-учебный самолет. В результате катастрофы погибли два человека. Оба находились в самом самолете, других жертв инцидента нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Известно, что самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, но упал на улице Розы Люксембург в Барановичах.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и летчик лейтенант Никита Куканенко.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане разбился истребитель "Су-30". Летчики выжили, они успели катапультироваться.

Также сообщалось, что пилот посадил самолет с оторванной крышей. Так, одномоторный Cirrus SR22 случайно задел верхнюю часть фюзеляжа грузового самолета Swearingen Metroliner SA226TC и оторвал ему крышу. В авиакатастрофе чудом никто не пострадал.

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