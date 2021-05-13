Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области является незаконное разрешение на взлеты конвейерным способом.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом", - сказал он.

Представитель ГБР пояснил, что такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.

"Во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - подчеркнул Приймачок.

Он также отметил, что экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

Кроме того, следствие установило, что во время учебных полетов руководство университета допускало полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.

Также к выполнению полетов незаконно допустили командира экипажа. По словам Приймачка, он не имел права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку не возобновлял навыки полетов ночью в течение более 11 месяцев.

"В этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков", - сказал начальник следственного отдела бюро.

В ГБР отметили, что все это делали для экономии времени на полеты и, соответственно, топлива.

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.

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