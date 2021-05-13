Катастрофа АН-26 в Чугуеве: установлена основная причина падения самолета [ Редактировать ]
Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области является незаконное разрешение на взлеты конвейерным способом.
Об этом в ходе брифинга заявил начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом", - сказал он.
Представитель ГБР пояснил, что такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.
"Во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно", - подчеркнул Приймачок.
Он также отметил, что экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.
Кроме того, следствие установило, что во время учебных полетов руководство университета допускало полеты самолетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.
Также к выполнению полетов незаконно допустили командира экипажа. По словам Приймачка, он не имел права в этот день выполнять полеты ночью, поскольку не возобновлял навыки полетов ночью в течение более 11 месяцев.
"В этот день он не справился с ситуацией, поскольку не имел соответствующих навыков", - сказал начальник следственного отдела бюро.
В ГБР отметили, что все это делали для экономии времени на полеты и, соответственно, топлива.
Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим по делу о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве в прошлом году. Тогда жертвами крушения самолета стали 26 военнослужащих.
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