В пятницу, 21 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская оценила "самочувствие" социальной сферы в Украине за время президентства Владимира Зеленского.

Два года назад мы все очень хотели бы успеха Владимира Зеленского. Я и Нестор шли голосовать за него во втором туре, потому что хорошо понимали, если получится у него - получится у Украины. У нас была реальная возможность и объединить страну, и дать людям веру, надежду, уверенность в завтрашнем дне. Пришел абсолютно новый, несистемный, незаангажированный человек.

"А вот стали ли жить люди лучше? Для меня всегда критерий оценки жизни людей - это не статистические данные, которые можем долго обсуждать. Это холодильник человека. Стал ли набор продуктов в холодильнике за последние 2 года качественнее, больше и доступнее для человека? Я думаю, ответ очевиден - нет. Стали ли расходы человека на свою жизнь больше? Нет, конечно. Сегодня больше 60% дохода человека составляет платежка. Это провал тарифной политики в Украине", - добавила Наталия.

Что касается средней заработной платы. О ней вообще говорить некорректно. Взять зарплату недавно уволенного Коболева и сложить его с зарплатой врача, получится средняя зарплата пару миллионов гривен. А в реальности люди выживают, в большинстве случаев, по первому тарифному разряду минимальной заработной платы.

Также она прокомментировала, созданный "слугами народа" отчет "Топ-10 побед Зеленского за 2 года".

"Например, легализация азартных игр. Ну очень социальная программа. Нам обещали миллиарды гривен дохода в бюджет. Пока правда не понимаю, в чьих карманах он осел, потому что доход бюджета не изменился. Открытие рынка земли. Тоже прекрасно понимаем - новая коррупционная направляющая", - сказала она.

Народовластие через референдум. Ну документ подписан, но когда мы требовали, люди просили именно по земле провести референдум, то это побоялись сделать. Особенно мне нравится "децентрализация от Евросоюза". Я думала, нам нужна наша украинская децентрализация, которая позволила бы людям на местах получить дополнительные возможности.

"Отрицательный результат - это тоже результат. У него есть время провести работу над ошибками, сделать выводы и реально подготовиться к следующим 3 годам правления. Если они будут",- подытожила Королевская.