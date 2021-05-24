"Украинские арбитры постоянно получают приглашения судить матчи за границей" - Павелко [ Редактировать ]
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высоко оценил профессионализм украинских футбольных арбитров и рассказал, что услуги отечественных арбитров пользуются спросом за границей.
"За последнее время мы получили массу предложений от комитетов арбитров разных стран Европы о том, чтобы наши арбитры приезжали к ним на ключевые матчи. Это говорит о том, что наши арбитры все-таки имеют авторитет, и работа Лучано Лучи (глава комитета арбитров УАФ, - ред.) в Европе очень ценится", - сказал Павелко в программы "Денисов Time".
Он также напомнил, что в начале мая украинских арбитров пригласили в Грецию судить матч тамошней суперлиги "Панатинаикос — АЕК".
"Греческая сторона была очень довольна тем, как отсудила матч наша украинская бригада арбитров. И мы уже с ними договорились о том, что в будущем они будут привлекать наших ребят для обслуживания ключевых матчей", - рассказал президент УАФ.
Вместе с тем отечественные арбитры далеко не всегда могут принять приглашение судить матчи за границей, признал Павелко. В силу загруженности внутри страны, добавил он.
"Мы часто отказываем, потому что наши туры для нас слишком важны. У нас также идет борьба, в каждом туре, и наши арбитры нам тоже нужны", - объяснил он.
Кроме того, по словам Павелко, есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%.
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