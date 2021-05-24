Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высоко оценил профессионализм украинских футбольных арбитров и рассказал, что услуги отечественных арбитров пользуются спросом за границей.

"За последнее время мы получили массу предложений от комитетов арбитров разных стран Европы о том, чтобы наши арбитры приезжали к ним на ключевые матчи. Это говорит о том, что наши арбитры все-таки имеют авторитет, и работа Лучано Лучи (глава комитета арбитров УАФ, - ред.) в Европе очень ценится", - сказал Павелко в программы "Денисов Time".

Он также напомнил, что в начале мая украинских арбитров пригласили в Грецию судить матч тамошней суперлиги "Панатинаикос — АЕК".

"Греческая сторона была очень довольна тем, как отсудила матч наша украинская бригада арбитров. И мы уже с ними договорились о том, что в будущем они будут привлекать наших ребят для обслуживания ключевых матчей", - рассказал президент УАФ.

Вместе с тем отечественные арбитры далеко не всегда могут принять приглашение судить матчи за границей, признал Павелко. В силу загруженности внутри страны, добавил он.

"Мы часто отказываем, потому что наши туры для нас слишком важны. У нас также идет борьба, в каждом туре, и наши арбитры нам тоже нужны", - объяснил он.

Кроме того, по словам Павелко, есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%.