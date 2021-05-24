Православный фестиваль документального кино "Международная Киноассамблея на Днепре" проходит в сети Интернет. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "ФОМА в Украине", в первый день фестиваля, для свободного просмотра выложены первые 10 фильмов конкурсной программы.

Всего к просмотру будет представлена 41 лента режиссеров из 12-ти стран: Украины, Беларуси, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Республики Сербской, России, Сербии, Черногории, США и Японии. Большинство лент было создано в 2020 году. Также зрителей ждет 14 премьер - фильмы, созданные в 2021-м. Посмотреть фильмы можно на сайте kinoassambleya.com.

Все фильмы – участники будут доступны на сайте фестиваля до 30 мая включительно. Каждую ленту можно оценить по 10-бальной шкале. По итогам голосования будет определён обладатель Приза зрительских симпатий.

"Программа получилась очень хорошая. В неё вошли фильмы разных тематических направлений и жанров. Я уверен, что каждый найдёт для себя что-то интересное", - отметил генеральный директор "Киноассамблеи", заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

В программе фестиваля - фильмы, посвящённые Второй мировой войне, социальной тематики, этнографические (фильм американского режиссёра "Аляска. Длинные Охотники"), экологические (иранский фильм "Radde"), биографические ("Juan Brito: Tamia" (Италия) картины. Есть и сугубо "церковные" фильмы (например, "Матушка Феодосия. Свидетельства").

По словам директора фестиваля, украинская документалистика представлена как работами профессиональных режиссёров - в программу вошли три фильма телеканала "Интер" ("Черногория. Битва за Православие", "Нюрнбергский процесс. Без права на помилование" и "Цой жив. 30 лет без "Кино"), ленты Елены Артеменко "Иван Бунин. "Дни, вечно памятные мне..." и Владислава Робского "Я был рождён не для войны", - так и работой, присланной Винницкой епархией УПЦ, - "Рейс 22-й".

Председателем жюри выступит писатель, продюсер, режиссёр Николай Пороховник. Вместе с ним лучшие фильмы определят специалисты из Армении, Беларуси, Сербии, Украины и Швеции.

За 11 лет работы фестиваля в нём приняли участие режиссёры-документалисты из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Македонии, Молдовы, Польши, России, Сербии, США и Швеции.

