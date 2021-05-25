За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2 608 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 129 детей и 76 медработников.

За последние сутки:

заражений - 2 608,

смертей - 249,

выздоровевших - 17 504.

Сделано 23 440 ПЦР-тестов, 12 650 ИФА-тестов и 16 189 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 186 463,

смертей - 49 685,

выздоровевших - 1 975 064.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170), Днепропетровской (168) областях.

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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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