Коронавирус в Украине: статистика заболевших значительно "поползла" вверх [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2 608 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки заболели 129 детей и 76 медработников.
За последние сутки:
- заражений - 2 608,
- смертей - 249,
- выздоровевших - 17 504.
Сделано 23 440 ПЦР-тестов, 12 650 ИФА-тестов и 16 189 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 186 463,
- смертей - 49 685,
- выздоровевших - 1 975 064.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170), Днепропетровской (168) областях.
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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.
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