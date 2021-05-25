В Херсоне в помещении Центрального универмага произошел конфликт между двумя водителями, который закончился травмами и стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Во вторник, 25 мая, в 10:40 в полицию обратился 39-летний житель Херсона. Он рассказал, что в ЦУМе получил ранение уха от неизвестного, который якобы в него стрелял.

Как выяснили полицейские, заявитель двигался по улице на своем автомобиле, а навстречу ему на другом автомобиле двигалась женщина. Между водителями возникла ссора по поводу преимущества в первоочередности проезда. Тогда женщина позвонила своему мужу. Вскоре он подъехал на место, и уже между мужчинами возникла конфликтная ситуация.

Отмечается, что супруг женщины вошел внутрь универмага, после чего раненный подобрал на улице обломок кирпича, вошел в магазин и ударил нападавшего. Известно, что правоохранители квалифицировали инцидент как хулиганство - статья 286 часть 4.

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Кроме того, в поселке Кирилловка Запорожской области произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. Между двумя компаниями мужчин возникли разногласия, которые переросли в потасовку. В ходе ссоры один из участников выстрелил из ружья.

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