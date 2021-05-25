І для контрасту - в іншому містечку, Коростені, зрештою, як і в більшості українських міст, люди вакцинуватися... Бояться. Чому? І як там рятують людей від коронавірусу?

Коростень - невелике містечко на Житомирщині. Тут живуть дещо більше ніж 60 тисяч людей. Щепилися від Ковіду з них не багато. Більшість зізнаються: бояться.

Я думаю, що не треба.

Поки не планую, не знаю, чому.

А потому! Не вірю я!

Готові вакцинуватися лише ті, хто відчув на собі, що таке коронавірус.

Да, я хворіла і в мене мама умерла і тьотя моя хворіла. Я працюю, в нас ще списки не складені, але я да, хто це пережив - розуміє, що треба.

А от лікуватися від Ковіду жителям Коростеня є де. Місцева лікарня обладнана всім. Проте так було не завжди. На початку пандемії, розповідає керівництво, не було ані масок, ані захисних костюмів, ані антисептиків.

Микола Ходаківський, генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні:

У нас був один апарат штучної вентиляції легень експертного класу, а на сьогоднішній день їх 5. В нас не було ні кріоциліндрів, ні своєї власної кисневої станції, яка може виготовляти до 60 балонів кисню за добу.

Та головна проблема - це кадровий дефіцит! Бо зарплата лікаря без ковідних доплат, які іноді затримують, - близько 10 тисяч гривень. Медсестра має вдвічі менше. Тож персонал масово звільняється. Сьогодні в лікарню приїхали народні депутати. Кажуть, рецепт порятунку зрозумілий.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Увеличение финансирования, рабочее место, увеличение зарплаты - все вот это надо делать, чтобы люди чувствовали, что государство о них заботится так, как они заботятся о гражданах нашей страны, борясь за их жизни. В целом, типичная, конечно ситуация, на медицину в целом надо увеличить финансирование как минимум до 5 процентов от ВВП, как по закону, а не 3,8 - как в этом бюджете.

Бо поки лікарів меншає, роботи, навпаки, більшає. Після укрупнення Коростенської ОТГ у цій лікарні повинні приймати ще майже 20 тисяч пацієнтів.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Є потреба добудови лікарні, в першу чергу хірургічного корпусу. Але чомусь, в силу певних причин, зокрема і політичних, ні центральна влада, ні Житомирська обласна не виділяє цих коштів, чимось наказуючи цих жителів.

Та попри все, у керівництва Коростенської лікарні чимало планів - спершу добудувати хірургію, далі збільшити кількість ліжкомісць. Головне - аби вистачило грошей.