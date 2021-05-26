Кабинет министров Украины в течение трех дней внесет на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11-ти гражданам России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В список, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство культуры и информационной политики, вошли 11 деятелей культуры и искусства России:

Вдовиченков Владимир Владимирович;

Эппле Жанна Владимировна;

Кабо Ольга Игоревна;

Орлов Дмитрий Анатольевич;

Петров Александр Андреевич;

Пронин Евгений Сергеевич;

Сланевская Анастасия Владимировна;

Стычкин Евгений Алексеевич;

Сумишевский Ярослав Александрович;

Трубинер Павел Константинович;

Чадов Алексей Александрович.

Все перечисленные артисты "демонстративно и умышленно" нарушали порядок въезда во временно оккупированный Крым. Предложенный пакет санкций предусматривает отказ в выдаче им украинских виз сроком на 3 года.

В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 26 мая 2021 года в нем значатся 192 человека.

22 марта Минкульт внес в список невъездных лиц российского телеведущего Сергея Дружко, который вел популярную телепрограмму "Необъяснимо, но факт".

За время существования списка из него исключили четверых артистов: актера Федора Добронравова, телеведущую Екатерину Варнаву, рэпера Басту (Василий Вакуленко) и итальянского певца Аль Бано.

Напомним, что 19 мая Минкульт внес в черный список российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.