Вдовиченков, Петров, Чадов: Украина введет санкции против 11 российских актеров [ Редактировать ]
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Кабинет министров Украины в течение трех дней внесет на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11-ти гражданам России. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В список, который подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство культуры и информационной политики, вошли 11 деятелей культуры и искусства России:
- Вдовиченков Владимир Владимирович;
- Эппле Жанна Владимировна;
- Кабо Ольга Игоревна;
- Орлов Дмитрий Анатольевич;
- Петров Александр Андреевич;
- Пронин Евгений Сергеевич;
- Сланевская Анастасия Владимировна;
- Стычкин Евгений Алексеевич;
- Сумишевский Ярослав Александрович;
- Трубинер Павел Константинович;
- Чадов Алексей Александрович.
Все перечисленные артисты "демонстративно и умышленно" нарушали порядок въезда во временно оккупированный Крым. Предложенный пакет санкций предусматривает отказ в выдаче им украинских виз сроком на 3 года.
В августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей артистов, создающих угрозу национальной безопасности. Список периодически пополняется, по состоянию на 26 мая 2021 года в нем значатся 192 человека.
22 марта Минкульт внес в список невъездных лиц российского телеведущего Сергея Дружко, который вел популярную телепрограмму "Необъяснимо, но факт".
За время существования списка из него исключили четверых артистов: актера Федора Добронравова, телеведущую Екатерину Варнаву, рэпера Басту (Василий Вакуленко) и итальянского певца Аль Бано.
Напомним, что 19 мая Минкульт внес в черный список российских актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову.
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