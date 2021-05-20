Министерство культуры и информационной политики внесло трех российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

11 мая в Минкультуры поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в черный список Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

Соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылов Игорь Сергеевич, Петренко Игорь Петрович и Миронова Мария Андреевна были включены в перечень.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 192 человека.

Ранее сообщалось, что умер старейший актер в мире Норман Ллойд.

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