Новые правила Grammy: получить награду за "Альбом года" стало проще [ Редактировать ]
Академия звукозаписи изменила правила для получения награды Grammy в номинации "Альбом года". Об этом сообщается на сайте Академии.
Награду смогут получить авторы, композиторы и продюсеры, которые хоть как-то участвовали в создании альбома для того или иного исполнителя. Для этого нужно быть причастным к написанию хотя бы одного из десяти треков в альбоме.
Ранее Академия предусматривала, что награду в номинации "Лучший альбом" смогут получить только те, кто является автором хотя бы 33% материала альбома (правило действовало с 2017 года).
К примеру, если номинантом премии в 2022 году станет Джастин Бибер и его альбом "Справедливость", то претендентами на награду одновременно станут около 50 человек. Если номинируют альбом Арианы Гранде Positions, то награду смогут получить 35 человек.
К слову, премию Grammy в 2022 году смогут получить песни и альбомы, которые выйдут в период с 1 сентября 2020 по 30 сентября 2021 года.
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