Академия звукозаписи изменила правила для получения награды Grammy в номинации "Альбом года". Об этом сообщается на сайте Академии.

Награду смогут получить авторы, композиторы и продюсеры, которые хоть как-то участвовали в создании альбома для того или иного исполнителя. Для этого нужно быть причастным к написанию хотя бы одного из десяти треков в альбоме.

Ранее Академия предусматривала, что награду в номинации "Лучший альбом" смогут получить только те, кто является автором хотя бы 33% материала альбома (правило действовало с 2017 года).

К примеру, если номинантом премии в 2022 году станет Джастин Бибер и его альбом "Справедливость", то претендентами на награду одновременно станут около 50 человек. Если номинируют альбом Арианы Гранде Positions, то награду смогут получить 35 человек.

К слову, премию Grammy в 2022 году смогут получить песни и альбомы, которые выйдут в период с 1 сентября 2020 по 30 сентября 2021 года.

Ранее мы писали о том, кто стал обладателями музыкальной премии YUNA-2021.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.