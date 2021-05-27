В четверг, 27 мая, от прицельного огня со стороны временно оккупированных районов Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Север" Операции объединенных сил.

В результате обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Трагедия произошла недалеко от поселка Новотошковское, которое находится на трассе Р-66 ("Бахмутка").

На обстрел со стороны оккупационных войск подразделения украинской армии открыли ответный огонь.

Это третий погибший от вражеских снайперов боец ВСУ в мае 2021 года. 6 и 13 мая погибли бойцы 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов и Павел Колесник.

За прошедшие сутки на Донбассе враги 9 раз обстреливали украинских военных: применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также активно били из гранатометов.

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Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.