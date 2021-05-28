В Запорожье в дошкольном учреждении №90 произошел скандал из-за того, что одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт. В результате женщина нарвалась на травлю со стороны других родителей, а ее ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой, сообщает ГО "Хочу учиться".

С чего все началось

Как рассказали активисты, в родительский комитет входит мама, которая работает в этом детском саду воспитателем. Она инициировала сбор средств на ремонт в размере 1000 гривен. Средства собирали для того, чтобы поклеить обои и устанавливать натяжной потолок.

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Сдавать деньги согласились не все родители - у некоторых возник вопрос по поводу пожарной безопасности. Впрочем, инициаторов сбора средств этот вопрос не остановил. Потому что по словам воспитательницы, детям с потолка на голову сыплется штукатурка, и прежде чем вечером вывести их к родителям, она вытирает им голову.

"Одной из мам, которая отказалась сдавать деньги, после того, как на следующий день привела ребенка в садик, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом "почему ее ребенок подтирает попу". Узнав, что она не приносит списки хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу. После того как воспитатель догадался, что ее снимали, в Вайбер чате написали, что ей разрешают пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили ее из группы", - рассказывают активисты.

В Коммунарском районном отделе образования сообщили, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета, и все садики им обеспечены.

Что было дальше

По словам активистов, вместо того чтобы разобраться в ситуации, начать служебную проверку по факту поборов, дискриминации ребенка, нарушений должностных инструкций воспитателями сада, несоблюдение техники безопасности игровой комнаты в группе, где сыпется потолок, руководство сада создает комиссию по буллингу и приглашает маму ребенка, чтобы разобраться с родителями.

На комиссию хотят собрать тех родителей, которые запретили воспитателю выдавать туалетную бумагу ребенку, чьи родители не стали сдавать 1000 гривен на ремонт. Стоит отметить, что воспитатель поддерживает их мнение.

Госпродпотребслужба должна проверить этот сад и другие учреждения образования, поскольку в них можно найти все что угодно, но не соблюдение санрегламента и безопасность для детей.

Что делают родители

Как рассказали в организации, сейчас родители собирают подписи.

"Но мы то понимаем, что это подписи в защиту самих себя. Потому, что по факту кучка родителей и воспитатель собственно садик и подставили. Надеюсь Алла Ивановна начала заниматься проверкой тех фактов о которых мы писали ранее. Эту запись можете приложить к материалам", - добавили в сообществе.

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