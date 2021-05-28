У п'ятницю ввечері, 28 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Оксана Дмитрієва розповіла, що робити тим пацієнтам, які очікують на трансплантацію не в Мінську, а тим, хто на контакті з лікарями, і яким треба летіти до Мінську, людям стан яких не дозволяє їхати автомобілем.

В нас 342 громадянина, які находяться в листі очікування, і чекають на трансплантацію. Ці люди – це сама головна проблема. Вони мають кожні 3 місяці їхати до Білорусі і здавати аналізи на cross-match. А ці люди приковані до гемодіалізу через день. І це головна проблема.

"Це питання треба вирішувати. Я написала листи і до МОЗу, і до Кабміну. Ми спілкуємось з лікарями з Білорусі. Сьогодні в мене було рішення зв’язатися з ними і запропонувати їм, наприклад, що пацієнт їде наземним транспортом, здає там цей тест, і матиме можливість пройти там хоча б один день цей гемодіаліз. Тому, що він не може без нього, він не може пропустити. Треба домовитись. Таке моє припущення, що так можна зробити", - додала вона.

Нагадаємо, що українським авіакомпаніям заборонено літати над Білоруссю.

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