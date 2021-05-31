Вакцинация в Киеве: за выходные привили 3467 человек [ Редактировать ]
За минувшие выходные, 29-30 мая, в Киеве в Центре вакцинации 3 467 жителям страны сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Только за воскресенье вакцинировали 2 072 человека.
Сегодня (в воскресенье, 31 мая, – ред.) количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико. Для меня это - свидетельство осведомленности и сознания людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что, при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом.
Поворозник выразил благодарность всем участникам процесса - медработникам, студентам-медикам коммунальных колледжей, администрации МВЦ, специалистам Госпродпотребслужбы Киева и Департамента здравоохранения КГГА.
Напомним, что 29 мая открылся центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре на Броварском проспекте.
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