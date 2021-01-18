Всем арестованным успели предъявить обвинения в торговле наркотиками и покушениях на убийства/ фото: BaltiOnline

Сотрудники полиции Италии провели спецоперацию по задержанию членов мафии в клане Ндрангета и задержали 49 его членов в семи городах.

Всем арестованным успели предъявить обвинения в торговле наркотиками, покушениях на убийства, ростовщичество, незаконном хранении оружия и подкуп голосов избирателей. При этом, среди задержанных находятся мэр калабрийского города Росарно Джузеппе Ида.

Отмечается, что чиновника подозревают в незаконном избрании на свою должность при способствовании клана Пизано. Разоблаченный клан Ндрангета контролировал наркоторговлю на территории Европы.

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Кроме того, Джейсон Стэтхэм снимется в фильме о русской мафии. Картина планировалась как продолжение фильма 2007 года "Порок на экспорт" Дэвида Кроненберга.

Ранее мы писали, что в Италии полиция арестовала босса итальянской группировки мафиози "Каморры" Марко Ди Лауро, который считался одним из самых разыскиваемых преступников в стране. Он находился в розыске на протяжении 14 лет.

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