ЕС одобрит запрет на полеты "Белавиа" - СМИ [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, послы стран Европейского союза заявили о том, что готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС. Решение могут принять уже в эту пятницу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что три дипломата подтвердили, что ЕС готовит санкции в отношении "Белавиа" и около десяти высших должностных лиц белорусской авиации. Это будет временная мера перед введением экономических санкций, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
По их словам, введение основных санкций против Беларуси планируется 21 июня на саммите министров иностранных дел ЕС. В то же время уже в эту пятницу послы ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты для "Белавиа", а также запрет на посадку в европейских аэропортах.
Ранее мы писали о том, что директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявили о том, что Москва будет защищать Беларусь, если Евросоюз введет против нее экономические санкции.
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