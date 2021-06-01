У вівторок, 1 червня, під час політної передачі "Акцент" на телеканалі НТН депутат Верховної Ради від "Батькивщини" Вадим Івченко розповів про Бюро економічної безпеки, яке запрацює 25 вересня.

Відмітимо, що на наступний день після запуску бюро ДФС буде ліквідовано.

Я підтримаю законопроект, коли в одному органі будуть збиратись всі економісти, які будуть розслідувати економічні злочині по юридичним і фізичним особам. Це реформаторський закон. Це закон, який у нас прописано в угоді про Асоціацію. Як він буде працювати, які там будуть люди - буде залежить від влади. Але законопроект потрібен. Це вже будуть не "кошмарить бізнес", а "білі воротнички", які будуть дивитись твій спосіб життя, скільки ти сплачуєш податки, за твоєю продукцією, які в тебе можуть бути скрутки.

Також він відповів на питання, чи справедливо коли детектив отримає 35 тисяч гривень, а вчитель зі стажем – 6 тисяч гривень?

Я про це і кажу. Я хочу сказати про саму філософію. Давайте не руйнувати, а давайте створимо єдину тарифну сітку, яку прив’яжемо до мінімальної зарплати і прожиткового мінімум, і зробимо такі зарплати, щоб люди були вдоволені, щоб детективи не брали хабарі, а показували результат.

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