Студия Crytek анонсировала перезапуск своей трилогии суперпопулярных шутеров Crysis в сборнике Crysis Remastered Trilogy. Компания в сотрудничестве с Sabre Interactive стремятся дать старым фанатам серии возможность снова вернуться в виртуальные битвы в костюме суперсолдата, а также познакомить новых игроков с классической серией, сообщает Digital Trends.

Несмотря на то, что точная дата релиза не сообщается, Crytek заявила, что трилогия выйдет осенью для всех современных игровых платформ: компьютеров, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X|S появится позже, а пока будет работать в режиме обратной совместимости в Full HD разрешении.

"Кризис" представляет собой шутер от первого лица от немецких разработчиков Crytek. Сериал рассказывает о Пророке, главном герое франшизы ­- суперсолдате, оснащенном мощным нанокостюмом, который дает ему нечеловеческую силу, скорость, выносливость и другие способности.

Серия игр Crysis примечательна тем, что в свое время она задирала планку графического качества на недосягаемый для конкурентов уровень, который долго никто не мог переплюнуть. Первая часть серии вышла в 2007 году и даже сегодня смотрится весьма бодро. 14 лет назад не каждый компьютер мог "потянуть" игру на максимальных настройках графики. Недавно ее даже перевыпустили с поддержкой современных технологий.

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Переиздание призвано исправить распространенную критику непомерно высоких требований к компьютеру, благодаря аппаратному обеспечению текущего поколения. Те, у кого есть PS5 и Xbox Series X|S, могут ожидать даже более плавного игрового процесса, чем на приставках предыдущего поколения.

Crysis Remastered Trilogy можно будет приобрести одним пакетом из трех игр, так и по отдельности, поскольку Crysis Remastered уже доступен для этих платформ.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как игра Cyberpunk 2077 установила рекорд за одну ночь. Также недавно хакеры украли 560 ГБ секретных данных у Ubisoft и Crytek.