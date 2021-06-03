Чиновника з Чернігова спіймали на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі у 160 тисяч доларів спіймали заступника голови Чернігівської обладміністрації разом зі спільником.
За валюту здирники обіцяли допомогти з приватизацією готельного комплексу. І безперешкодно оформити дозвільні документи. Затриманим повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
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