Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома" - посол [ Редактировать ]
Польша планирует в ближайшее время стать независимой от "Газпрома". Страна может помочь c этим и Украине. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки в интервью "Главкому".
По его словам, Польша работает над диверсификацией источников поставок газа для того, чтобы не быть зависимой от Российской Федерации.
"У нас есть успехи в этом направлении, в скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения "Газпрома". И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от "Газпрома", - отметил посол.
Он также подчеркнул, у России нет настолько много газа, чтобы продавать его через газопровод, который проходит по территории Украины, если заработает "Северный поток-2".
Ранее Зеленский дал прогноз, когда Россия остановит транзит газа через Украину. Также сообщалось, что в России сделали заявление о поставках газа через Украину.
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