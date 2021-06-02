Массовое ДТП под Херсоном: пострадали шестеро детей [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Херсонской области произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. Пострадали 9 человек, в том числе 6 детей, семилетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Сегодня".
ДТП произошло на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки. Виновником по предварительным данным стал водитель автомобиля Volkswagen с прицепом. Он разворачивался, не убедившись, что дорога пуста. Во время маневра в него врезались машины, ехавшие навстречу.
Госпитализированы трое взрослых и шестеро детей. 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. В больницу попала и трехмесячная малышка с мамой. В полиции инцидент пока не комментировали.
Напомним, что 1 июня в Харьковской области произошло ДТП с тремя погибшими.
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