В Херсонской области произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. Пострадали 9 человек, в том числе 6 детей, семилетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Сегодня".

ДТП произошло на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки. Виновником по предварительным данным стал водитель автомобиля Volkswagen с прицепом. Он разворачивался, не убедившись, что дорога пуста. Во время маневра в него врезались машины, ехавшие навстречу.

Госпитализированы трое взрослых и шестеро детей. 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. В больницу попала и трехмесячная малышка с мамой. В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, что 1 июня в Харьковской области произошло ДТП с тремя погибшими.