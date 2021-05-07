В Киевской области сотрудники СБУ задержали главу объединенной территориальной громады (ОТГ) во время получения взятки, размером в 2,6 миллиона гривен за выделение земли и изменении ее целевого назначения.

Неправомерная выгода требовалась с одного из предпринимателей. Преступление чиновником было совершено с депутатом районного совета и посредником, которые пытались завладеть деньгами потерпевшего.

В дальнейшем они якобы планировали изменить его целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не собирались этого делать. Свои "услуги" они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую ​​сумму они хотели частями - 280 тыс. грн, 800 тыс. грн и 1,6 млн грн.

Отмечается, что во время получения первого "транша" в 800 тысяч гривен преступники были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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Кроме того, чиновник Киевстройреконструкции, благодаря коррупционной схеме, заработал 4,8 миллионов гривен. Столь крупная сумма была выделена на выполнение противооползневых работ. сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия по месту жительства не чистого на руку чиновника.

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