Из Сум и Чернигова пустили поезда на юг Источник: Укрзализныця

"Укрзализныця" расширяет возможности для украинцев добраться до популярных курортных городов Украины. На летний период компания запускает поезда в Одессу из Чернигова и Сум. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Сум в Одессу поезд №213/214 будет ходить с 15 июня по нечетным числам. Отправление - в 19:34. В обратном направлении - по четным числам с 16 июня.

Из Чернигова (Нежина) первый состав в Южную Пальмиру отправится 17 июня. Поезд №204/203 будут курсировать в нечетные дни. Отправление - в 21:58. В обратном направлении - по четным числам.

В Одессу поезда будут прибывать в 11:33. По такому графику поезда будут ходить до 5 сентября.

Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Билеты будут дорожать на 2% в месяц.