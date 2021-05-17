Из двух областных центров запускают поезда в Одессу [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
"Укрзализныця" расширяет возможности для украинцев добраться до популярных курортных городов Украины. На летний период компания запускает поезда в Одессу из Чернигова и Сум. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из Сум в Одессу поезд №213/214 будет ходить с 15 июня по нечетным числам. Отправление - в 19:34. В обратном направлении - по четным числам с 16 июня.
Из Чернигова (Нежина) первый состав в Южную Пальмиру отправится 17 июня. Поезд №204/203 будут курсировать в нечетные дни. Отправление - в 21:58. В обратном направлении - по четным числам.
В Одессу поезда будут прибывать в 11:33. По такому графику поезда будут ходить до 5 сентября.
Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. Билеты будут дорожать на 2% в месяц.
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