Америка ще довго не дізнається, що насправді сталося того дня

Ціна... злочину. У півтора мільйона доларів оцінив американський Мін'юст збитки від штурму Капітолія прихильниками Трампа. Кого тепер хочуть зобов'язати виплатити ці гроші? І чому для розслідування обставин нападу і досі не створили спецкомісії? Розкаже Дмитро Анопченко.

Ця подія тепер увійшла у підручники. Шосте січня. Прихильники Дональда Трампа увірвалися до Конгресу, щоб зірвати затвердження підсумків президентських виборів. Розслідування веде ФБР, але в цій історії й досі чимало "білих плям". Це був стихійний штурм чи чіткий детальний план? Хто за ним стояв? Куди дивилися спецслужби? І якщо перших осіб Конгресу таки заздалегідь попереджали про можливість таких подій, як про це пишуть, чому вони нічого не вдіяли? Чи навмисно все допустили, щоб остаточно скомпроментувати Трампа?

Мін'юст США на всі ці питання поки що не може відповісти. Там лише тепер, через 5 місяців, після всіх подій остаточно підрахували збитки.

Газета Washington Post з'ясувала з джерел у відомстві: вартість знищеного інтер'єру (історичних меблів, предметів мистецтва) та вибитих дверей і вікон оцінили у... півтора мільйона доларів! І знайшли варіант, як їх відшкодувати.

Щоб позбутися необхідності доводити в суді відповідальність кожного обвинуваченого, або просити суддів наказати кожному з них виплатити ці півтора мільйона доларів, що більшість зробити не зможе, прокурори, ймовірно, просто встановлять суму, яку, на їхню думку, більшість обвинувачених здатна заплатити, а в сукупності це відшкодує всі збитки.

Пише газета, і дізналася в силовиків деталі:

З тих мітингувальників, у кого статті серйозні, хочуть стягнути по дві тисячі. А люди, які нічого не били і не ламали, а просто увірвалися до будівлі, заплатять по 500 доларів. Так влада і збере потрібні півтора мільйона.

Утім, країна хоче не компенсацій, а відповідей! Їх могла б дати президентська спецкомісія із розслідування. Такий варіант розглядали, але за словами речниці Білого дому, Джо Байден вирішив її не створювати - хоче, щоб Конгрес сам усе з'ясував.

Джен Псакі, речниця адміністрації США:

Президент повністю згоден зі спікером Ненсі Пелосі в тому, що саме Конгресові належить унікальна роль у цьому. Тому не планує створювати власну комісію. Водночас Президент вірить, що події заслуговують повного та незалежного розслідування.

А його блокують республіканці. Буквально днями в Сенаті провалили законопроєкт щодо створення двопартійної конгресової комісії. Однопартійцям Байдена, демократам, щоб запустити процес, потрібно щонайменше 10 голосів з іншого табору, а "перебіжчиків" знайшлося тільки шість. Решта жорстко розкритикувала таку ініціативу.

Політика переважає. Тож, схоже, Америка ще довго не дізнається, що насправді сталося того дня. І хто стояв за подіями, які без перебільшення змінили цю країну.