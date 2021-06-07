Во Львове на улице Левандовской маршрутное такси на скорости врезалось в дерево. В результате аварии травмы получили 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице. По предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.

Отмечается, что правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента. Известно, что неприятность произошла с автобусом, который двигался по маршруту №11.

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Кроме того, в Черкасской области в селе Большие Каневцы случилось жуткое ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом.

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