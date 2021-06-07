Джефф Безос собирается покинуть Землю: миллиардер шокировал заявлением [ Редактировать ]
Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос летом 2021 года отправится в космос. Об этом он написал на своей странице в Insagram.
Безос рассказал, что мечта о полете в космическое пространство была у него с самого детства. Он собирается покинуть Землю 20 июля в компании своего родного брата.
Отмечается, что Безос и его брат Марк отправятся в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard. В торгах приняли участие более 6 тысяч человек из 143 стран, в настоящее время наибольшая предложенная сумма составила 2,8 миллиона долларов. Аукцион стартовал 5 мая и завершатся 12 июня.
Читайте также, основатель и генеральный директор компании Amazon Джефф Безос рассказал, что покинет пост руководителя 5 июля 2021 года в день рождения своего детища. Миллиардер после отставки станет председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах.
Кроме того, миллиардер Джеф Безос показал марсианский корабль. Он сможет опускаться на поверхность Луны с полезной нагрузкой до шести с половиной тонн, кроме этого, на крыше устройства планируют разместить луноход, проект разрабатывали в течение трех лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Эта дата является для миллиардера очень значимой
надписи могла оставить команда художников из Санкт-Петербурга
Перемирие было достигнуто в пятницу, 21 мая
Маск назвал главное условие межгалактических путешествий
Пока не сообщается о каких-либо жертвах и разрушениях