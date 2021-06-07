На ежегодной торговой выставке Computex генеральный директор AMD Лиза Су выступила с докладом, где подробно рассказала о новинках, разрабатываемых внутри компании, которые вскоре поразят весь мир.

"Вы убудете удивлены, узнав, что вскоре мы запускаем графику RDNA2. Причем ее получат электромобили вроде Tesla Model S и Model X", - заявила Су.

Также директор добавила, что автомобили компании Илона Маска выдают более 10 терафлопс вычислительной мощности – это на уровне игровой приставки PlayStation 5.

Ранее Илон Маск уже заявлял, что Tesla Model S и X могут запускать высококачественные современные игры на своем бортовом компьютере. В январе он написал в Твиттере, что Model S "может запускать Cyberpunk 2077". Напомним, что эта игра очень требовательная к компьютеру.

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Но не всегда легко принять за чистую монету слова человека, который в марте 2020 года заявил, что к апрелю 2020 года число случаев коронавируса в Соединенных Штатах сведется "к нулю", а также сперва поддержал биткоин, а затем раскритиковал его, что обвалило стоимость криптовалюты на 30%.

Но в этот раз слова Маска подтверждали непосредственно AMD, в частности, Су, которая зарекомендовала себя как осторожная и взвешенный представитель бренда.

Cyberpunk 2077, возможно, не так хорошо работает на PS4 и Xbox One, но игра достаточно хорошо работает на консолях следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5, которые обладают почти такой же вычислительной мощью, как встроенные компьютеры у Tesla. Так что, если игры начнут переноситься на автомобильные развлекательные системы Tesla, Cyberpunk 2077 теоретически может оказаться среди них.

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Однако далее инженерам нужно продумать способ не отвлекать водителя развлечениями от его прямых обязанностей за рулем. Согласно данным, приведенным Национальной администрацией безопасности дорожного движения, невнимательность становится причиной более 36 тысяч смертей в стране в год.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как AMD представила впечатляюще мощные процессоры Ryzen 5000.