На суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото обломков ракеты "Бук", которая могла сбить самолет. Предполагается, что эту ракету привезли на оккупированный Донбасс российские войска.

Об этом в Twitter сообщил основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс.

"На суде по MH17 в настоящее время демонстрируют части ракеты "Бук", найденные на обломках самолета… Судья описывает все доказательства, свидетельствующие о том, что найденные обломки соответствуют ракете "Бук" 9М38М1, которую привез (из России, - ред.) конвой 53-й бригады", - отметил Хиггинс.

Při soudním řízení v Nizozemsku kvůli sestřelení letu MH17 v létě 2014 byly předloženy důkazy, které jasně prokazují sestřelení letounu raketou Buk z mobilního odpalovacího zařízení z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty

Fragmenty střely nalezené v troskách pic.twitter.com/AJpcnwqjUM — Strategické Myšlení (@StrategickeM) June 8, 2021

Четыре обломка ракеты были найдены свидетелем в деле о катастрофе MH17. По словам судьи, после исследования обломков и фрагментов, эксперты пришли к выводу, что самолет сбили именно ракетой 9М38М1 из ЗРК "Бук".

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

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