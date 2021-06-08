В Индии молния "убила" десятки людей [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 7 июня, в индийском штате Западная Бенгалия от ударов молнии погибли по меньшей мере 27 человек.
Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность, сообщает The Times of India.
Как отмечается, массовое количество жертв связано с тем, что во время стихии люди продолжали работать на поле, хоть чрезвычайные службы и объявили о повышенном уровне опасности.
По информации местных властей, жертвами непогоды стали жители шести округов Западного Бенгала, среди погибших - три женщины.
Правительство штата объявило о выплате компенсации родственникам каждого из погибших и попросило районные администрации связаться с семьями пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома.
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