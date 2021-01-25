Конкретных доказательств существования перевернутой молнии не было до 1990 года, когда исследователи определили характерное "ракетное" движение на видео, снятом космическим шаттлом NASA. Полосы получили название "синие струи".

Это яркие вспышки света длительностью всего несколько сотен миллисекунд, как молния, устремляющаяся вверх от облаков в стратосферу, пишут "Контракты".

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В течение некоторого времени за таинственными вспышками перевернутой молнии наблюдали приборы на борту МКС. Позже установленная в 2018 году обсерватория Европейской космической станции, оснащенная оптическими датчиками, фотометрами и детекторами гамма- и рентгеновского излучения, зафиксировала пять синих вспышек с вершины грозового облака, одна из которых закончилась полосой синей струи высоко в стратосферу.

По словам группы исследователей под руководством физика Торстена Нойберта из Технического университета Дании, эти редкие проблески дают ценную информацию о возникновении загадочных разрядов.

Считается, что синие струи возникают, когда положительно заряженная верхняя часть облака встречает слой отрицательного заряда на границе облака и слоя воздуха над ним. Это вызывает электрический пробой, который формирует лидера - невидимый проводящий канал ионизированного воздуха, по которому распространяется молния.

Ранее мы писали о том, что в небе над Китаем пролетел загадочный светящийся огненный шар, похожий на метеорит, не на шутку испугав всех очевидцев. Загадочный "кругляш" двигался в направлении озера Чанду, находящееся в округе Цангцянь. Он мог приземлиться вблизи от городского округа Юншу.

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