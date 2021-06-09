Работник пиццерии поделился лайфхаком, который позволяет обворовывать посетителей. Оказывается, ваша пицца может незаметно лишиться одного куска.

Пользователь TikTok под пиком Lonely Pepperoni снял ролик, на котором видно, как он отрезает от пиццы большой кусок и при этом она сохраняет свой первоначальный вид.

Вооружившись большим ножом, повар делает два надреза посередине и вырезает узкий треугольник. Затем он сдвигает две половинки, которые остались, и пицца снова становится круглой.

Примечательно, что повар не признался, в каком ресторане работает, и не рассказал, практикует ли он такие трюки на своей кухне.

Ранее мы писали о том, что владелец пиццерии купил свои пиццы и заработал на этом. Также сообщалось, что мужчине 9 лет доставляют пиццу, которую он не заказывал.

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