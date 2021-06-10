Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует распространение более заразного индийского штамма коронавируса в Европе. Эта разновидность коронавируса, известная как "дельта-вариант", уже вытеснила другие штаммы в ряде стран.

Об этом заявил во время брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, этот штамм коронавируса более заразный и может заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", - подчеркнул он.

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Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

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