В четверг, 10 июня, стало известно о том, что украинские пограничники не пускают в страну граждан, вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это объясняют тем, что данная вакцина не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что в последнее время в Украину пытались въехать люди, вакцинированные Спутником V.

Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.

В ГПСУ напомнили, что для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Также пограничники напоминают, сертификаты о вакцинации какими препаратами одобрены:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield);

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

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