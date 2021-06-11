Байден встретится с Меркель в Белом доме 15 июля - СМИ [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Встреча состоится в Вашингтоне в Белом доме. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спикера президента США.
"Байден встретится с Меркель в Белом доме 15 июля", - говорится в сообщении агентства.
Сегодня в Британии стартует первый за два года очный саммит "Большой семерки". Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны.
В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II. Прием состоится в крытом ботаническом сада Проект "Эдем" в Корнуолле.
Лидеры США и Великобритании провели первую личную встречу 10 июня. Борис Джонсон назвал появление Джо Байдена в Белом доме "глотком свежего воздуха".
Президент США и британский премьер подписали "Атлантическую хартию", которая закрепляет стремление двух стран совместно работать над решением основных мировых проблем. По словам Байдена, речь идет об "основных вызовах века-кибербезопасности, новых технологиях, глобальном здоровье и изменении климата".
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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