14-летняя кошка по кличке Энджи вернулась обратно к своей хозяйке спустя 11 лет после пропажи. Хозяева были счастливы найти своего питомца, который сам нашел дорогу домой. Однако путешествие отняло огромное количество сил у кота – он вернулся сильно изможденным.

Энджи пропала вскоре после того, как мисс Десмонс переехала в Дезинжи (город на юго-востоке Франции) – там питомец и потерялся. После безуспешных попыток найти свою кошку, женщина переехала в Сарт, район на северо-западе Франции, который находится в шести часах езды от Дезинжи.

Пропавшая кошка вернулась к хозяйке

Мисс Десмонс утверждала, что многократно возвращалась в Дезинжи, чтобы разыскать свою любимую Энджи, а также сообщала о пропаже кошки соседям после исчезновения.

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Кошка вернулась в бывший дом, в котором жила перед пропажей. Новые хозяева сообщили мисс Десмонс о находке. Переполненная эмоциями женщина примчалась в город, чтобы воссоединиться с любимой кошкой.

Кошка оказалась сильно изможденной

В беседе с Newsweek, Десмонс подтвердила, что найденная Энджи "устала и подавлена, но с ней все в порядке", пояснив, что сама она "так взволнована, счастлива и рада".

Мисс Десмонс ранее просто смирилась с тем, что никогда больше не увидит Энджи, но всегда надеялась, что с ней все будет в порядке.

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"Теперь она никогда не покидает меня – она следует за мной по всему дому", - говорит хозяйка кошечки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пропавший кот вернулся домой спустя шесть лет. А еще одна "пропажа" вернулась домой после 18 лет странствий.