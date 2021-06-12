12 июня во время матча Евро-2020 в Копенгагене между сборными Дании и Финляндии полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма.

На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер.

Партнеры по команде полузащитника Кристиана Эриксена плакали на поле.

Ранее сообщали, что британские букмекеры применили суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать результаты Чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня.

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