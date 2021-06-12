Матч Евро-2020 срочно прервали: футболист сборной Дании упал и потерял сознание во время игры (видео) [ Редактировать ]
12 июня во время матча Евро-2020 в Копенгагене между сборными Дании и Финляндии полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма.
На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.
Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер.
Партнеры по команде полузащитника Кристиана Эриксена плакали на поле.
Ранее сообщали, что британские букмекеры применили суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать результаты Чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня.
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