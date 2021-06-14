У Білорусі дівчина Протасевича подала скаргу на свій арешт [ Редактировать ]
Дівчина Протасевича Софія Сапега, яку разом із ним затримали в Білорусі, подала скаргу на свій арешт. Її розгляд відбудеться сьогодні в суді Первомайського району. Адвокат розповів, що на тижні відвідував дівчину в слідчому ізоляторі.
За його словами, Сапега почувається "нормально". Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу НЄХТА Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали в Мінську 23 травня внаслідок примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair.
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