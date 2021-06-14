Євро-2020: Україна не втримала нічию з Нідерландами [ Редактировать ]
Рахунок 2:3. Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 поступилася команді Нідерландів. Програючи 0:2 наша команда зуміла відігратися, але на останніх хвилинах не втримала нічию. В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію.
Ще в одній грі Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію. Свій наступний матч українці проведуть у четвер проти команди Північної Македонії.
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