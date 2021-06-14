Путин объяснил размещение российских войск возле границ Украины [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин объяснил, зачем к украинским границам стянули российские войска. По его словам, Российская Федерация проводит военные учения на своей территории.
Об этом он заявил в интервью NBC.
Путин отметил, что НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. По его словам, учения на Аляске проходили недалеко от российской территории.
"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", - сказал президент России.
Он объяснил размещение войск у границ Украины проведением учений.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали вывести войска.
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