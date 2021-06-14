Президент России Владимир Путин объяснил, зачем к украинским границам стянули российские войска. По его словам, Российская Федерация проводит военные учения на своей территории.

Об этом он заявил в интервью NBC.

Читайте также Полномасштабная война Украины и России: Зеленский сделал заявление

Путин отметил, что НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. По его словам, учения на Аляске проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", - сказал президент России.

Он объяснил размещение войск у границ Украины проведением учений.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали вывести войска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.