Екс-"беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню засудили до трьох років ув'язнення [ Редактировать ]
До трьох років ув'язнення засудили екс-"беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню, які брали участь у розгоні Євромайдану в листопаді 2013 року - таке рішення Шевченківського райсуду Києва. І це перший реальний вирок колишнім "беркутівцям" у справах Майдану.
Обох обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, а також у діях, які ображають особисту гідність потерпілого: йдеться про незаконне затримання Максима Федяя - йому виплатять 400 тисяч гривень моральної шкоди.
Нагадаємо, в ніч на 30 листопада 2013 року силовики розігнали активістів, які вимагали від уряду підписати угоду про асоціацію "Україна-ЄС". Офіційним приводом для розгону стала вимога звільнити місце для новорічної ялинки. Жорстокість "беркутівців" спровокувала нову хвилю громадських протестів, що врешті призвело до повалення режиму Януковича.
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