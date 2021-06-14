До трьох років ув'язнення засудили екс-"беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню, які брали участь у розгоні Євромайдану в листопаді 2013 року - таке рішення Шевченківського райсуду Києва. І це перший реальний вирок колишнім "беркутівцям" у справах Майдану.

Обох обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, а також у діях, які ображають особисту гідність потерпілого: йдеться про незаконне затримання Максима Федяя - йому виплатять 400 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада 2013 року силовики розігнали активістів, які вимагали від уряду підписати угоду про асоціацію "Україна-ЄС". Офіційним приводом для розгону стала вимога звільнити місце для новорічної ялинки. Жорстокість "беркутівців" спровокувала нову хвилю громадських протестів, що врешті призвело до повалення режиму Януковича.