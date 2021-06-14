В Киеве на Березняках утонула женщина [ Редактировать ]
В Днепровском районе Киева в озере Тельбин утонула 41-летняя женщина. Спасатели достали тело умершей в воскресенье, 13 июня.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева.
Отмечается, что на линию ГСЧС позвонили правоохранители и заявили, что в озере Тельбин на Березняках в 6 метрах от берега было обнаружено тело женщины. На место происшествия приехали водолазы, которые достали из воды тело женщины 1980 года рождения.
Тело погибшей передали полицейским, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагедии.
По данным ГСЧС, с начала июня в Украине на воде погибло уже около 40 человек, среди которых - 8 детей. Всего с начала года вода унесла жизни 27 детей и подростков.
Ранее сообщалось, что в Киеве из озера выловили тело мужчины.
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